8 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات العامة خلال الاجتماع، ووجه حيالها بما رآه.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الزامبي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين السعودية وزامبيا.

كما قرر المجلس تفويض وزير الخارجية، بالتباحث مع الجانب الناميبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة ناميبيا.

ووافق مجلس الوزراء على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.

ووافق المجلس كذلك على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية والمشيخة الإسلامية بجمهورية كوسوفا.

وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتباحث مع الجانب الأثيوبي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال السياحة بين السعودية وأثيوبيا.

كما قرر المجلس إنشاء عدة هيئات، شملت هيئة الأدب والنشر والترجمة ، والمتاحف ، والتراث ، والأفلام ، والمكتبات ، وفنون العمارة والتصميم ، والموسيقى ، والمسرح والفنون الأدائية ، والفنون البصرية ، وفنون الطهي ، والأزياء.

وقرر مجلس الوزراء تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 / 7 / 1431هـ ، وذلك بحذف عبارة "وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير"، ليكون بالنص: "ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على عدد من الترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، إلى جانب النظر، في بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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