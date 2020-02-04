صفقة اليوم.. احتراف تطوير مواقع الويب بلغة جافاسكريبت وjQuery مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة بلغة جافاسكريبت، The Complete JavaScript & jQuery Programming Bundle.

عدد الدورات: 7.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية في تعلم البرمجة بلغة (جافاسكريبت) JavaScript من الأساسيات وحتى الاحتراف، كما ستساعدك على احتراف التعامل مع مكتبة (جي كويري) jQuery – إحدى أشهر مكتبات جافا سكريبت على الإطلاق – لتبسيط الأكواد البرمجية مما يساعدك على البرمجة بكفاءة أعلى.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء مواقع الويب باستخدام كل من: HTML، و CSS، وJavaScript، وjQuery. ودورة أخرى حول إنشاء مواقع ويب ديناميكية احترافية باستخدام تقنيات AJAX، وJSON لمزامنة البيانات بين قاعدة البيانات وكود الواجهة الأمامية.

كما تتضمن دورة أخرى حول كيفية إنشاء تطبيقات ويب احترافية باستخدام مكتبة React و Redux في جافاسكريبت لبناء واجهات المستخدم، بالإضافة إلى كيفية استخدام ميزات Bootstrap 4 لتبسيط عملك.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1393 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 26 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر (جافاسكريبت) JavaScript لغة البرمجة الأكثر شعبية على الإنترنت، حيث إنها العمود الفقري لأكثر من 95% من جميع مواقع الويب.

كما تشير الإحصائيات إلى أن معدلات توظيف مطوري البرمجيات تنمو بمعدل 21% من 2018 إلى 2028، أي أسرع بكثير من المتوسط لجميع المهن لذلك فهناك حاجة مستمرة للمطورين. ولكن احتراف البرمجة يتطلب منك الكثير من الممارسة، فحتى المبرمجين المتمرسين لا يزال لديهم الكثير لتعلمه، بسبب سرعة تطور هذا المجال.

يمكنك استغلال الطلب الوظيفي المتزايد على هذا المجال؛ وتطوير مهاراتك من خلال من الحزمة التدريبية ( The Complete JavaScript & jQuery Programming Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تساعدك على احتراف تطوير مواقع ويب تفاعلية سريعة وتطبيقات للهواتف مع خصم يصل إلى 98%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1393 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 26 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة التدريبية في تعلم البرمجة بلغة (جافاسكريبت) JavaScript من الأساسيات وحتى الاحتراف، كما ستساعدك على احتراف التعامل مع مكتبة (جي كويري) jQuery – إحدى أشهر مكتبات جافا سكريبت على الإطلاق – لتبسيط الأكواد البرمجية مما يساعدك على البرمجة بكفاءة أعلى.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء مواقع الويب باستخدام كل من: HTML، و CSS، وJavaScript، وjQuery. ودورة أخرى حول إنشاء مواقع ويب ديناميكية احترافية باستخدام تقنيات AJAX، وJSON لمزامنة البيانات بين قاعدة البيانات والواجهة الأمامية، كما ستتعلم كيفية الجمع بين هذه الأدوات معًا لتطوير تجربة أفضل للمستخدم وزيادة نطاق الخيارات في موقع الويب الخاص بك.

كما تتضمن دورة أخرى حول كيفية إنشاء تطبيقات ويب احترافية باستخدام مكتبة React و Redux في جافاسكريبت لبناء واجهات المستخدم، بالإضافة إلى استخدام ميزات Bootstrap 4 لتبسيط عملية تطوير الويب.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى المحتوى، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Learn JavaScript In 1 Hour

Learn jQuery In 1 Hour

Quick Front-End Website Creation: HTML, CSS, JavaScript & jQueryDynamic JavaScript Master Class: AJAX & JSON

Introduction To React & Redux: Code Web Apps In JavaScript

Bootstrap 4 Rapid Web Development

Learn JavaScript AJAX In 1 Hour

الحصول على الصفقة: من هنا.