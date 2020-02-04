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البحرين تستضيف مؤتمر مجموعة مشغلي شبكات الشرق الأوسط

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البحرين تستضيف مؤتمر مجموعة مشغلي شبكات الشرق الأوسط البحرين تستضيف مؤتمر مجموعة مشغلي شبكات الشرق الأوسط

تستضيف دولة البحرين في عاصمتها المنامة في الفترة من 15 إلى 19 مارس القادم الدورة العشرين من مؤتمر مجموعة مشغلي شبكات الشرق الأوسط MENOG، الذي يعد أكبر حدث تقني غير تجاري موجه لمجتمع الإنترنت والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.

ويجمع هذا الحدث السنوي الرائد أبرز الجهات الفاعلة في مجال الإنترنت من المنطقة والعالم لمناقشة وبحث أهم القضايا التشغيلية، وتبادل المعارف والخبرات وتحديد مجالات التعاون الإقليمي.

ويعتبر مؤتمر مشغلي شبكات الشرق الأوسط منصة مفتوحة لكافة المعنيين في المجتمع التقني، بما في ذلك الشركات المزودة لخدمات الإنترنت ومشغلي الهواتف المحمولة ومزودي المحتوى ومزودي الخدمات السحابية والبنية التحتية، بالإضافة إلى هيئات تنظيم الاتصالات والأوساط الأكاديمية وأبرز صناع القرار في مجال الأعمال.

ويشتمل الحدث على عدد من ورش العمل التي تعالج المشاكل التشغيلية الرئيسية التي تواجه مشغلي شبكات الاتصالات مثل التوجيه الشبكي Peering والشبكات الداعمة للإصدار السادس من بروتوكول عناوين الإنترنت IPv6 وعمل قاعدة بيانات رايب RIPE Database.

وستتطرق الجلسات النقاشية العامة خلال المؤتمر إلى القضايا إدارة ندرة الإصدار الرابع من بروتوكول عناوين الإنترنت في العمليات التشغيلية، وعمليات الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس لبروتوكول عناوين الإنترنت، وربط الشبكات والاتصال البيني، بالإضافة إلى مركز البيانات وعمليات الشبكة ونظام أسماء النطاقات وغيرها من المواضيع ذات الصلة. 

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وقال خالد سمارة، رئيس لجنة برنامج مؤتمر مشغلي شبكات الشرق الأوسط: “أصبح من الواضح محدودية استيعاب تقنيات الربط الشبكي والاتصال البيني في منطقة الشرق الأوسط، فهناك أقل من نصف دول المنطقة تمتلك نقاط تبادل فعالة للإنترنت، والعديد من هذه النقاط الموجودة حاليًا بعيدة عن الوصول إلى إمكاناتها الكاملة، ولا تزال العديد من مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت في المنطقة تقوم بإرسال حركة الإنترنت الإقليمية ليتم تبادلها في نقاط تبادل خارج المنطقة، ولهذا السبب قرر فريق مؤتمر مجموعة مشغلي شبكات الشرق الأوسط في العام الماضي ترسيخ مكانة هذا الحدث رسميًا كمنتدى للربط الشبكي للإنترنت بالنسبة للمنطقة من خلال تخصيص مزيد من الوقت لقضايا ربط الشبكات والاتصال البيني وتطوير نقاط تبادل الإنترنت”.

وتتعاون رايب إن. سي. سي بصفتها الأمانة العامة لمؤتمر مجموعة مشغلي شبكات الشرق الأوسط، مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين باعتبارها المضيف المحلي بتنظيم هذا المؤتمر وبدعم مجموعة من الرعاة الرئيسيين مثل: أمازون ويب سيرفيسز وفيسبوك ونتفليكس ولينكس وديكيكس وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية BATELCO وغيرهم من الجهات المعنية. 

وتعد مملكة البحرين إحدى الدول الرائدة في المنطقة في مجال التحول الرقمي، حيث تواصل المملكة تطوير منظومة تشجع على التحول الرقمي من خلال تنفيذ عدد من السياسات مثل قوانين حماية البيانات والاختصاصات القانونية للبيانات، بالإضافة إلى أول تطبيق محلي لسياسة الحوسبة السحابية Cloud First Policy وصندوق الرقابة التنظيمي على مستوى المنطقة.

وتعد البنية التحتية الرقمية المتطورة في البحرين، التي تحتل المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون فيما يخص مؤشر جاهزية الشبكات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، عاملاً رئيسياً مساهماً في استضافة المملكة لـ “مؤتمر مجموعة مشغلي شبكات الشرق الأوسط”.

كما أعلنت مؤخراً “خدمات أمازون ويب” عن إطلاقها أول مركز بيانات واسع النطاق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مملكة البحرين.

وكانت المملكة من أوائل دول المنطقة التي قدمت خدمة 5G على نحو تجاري، حيث طرحت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية “بتلكو” هذه الخدمة العام الماضي.

لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الحدث، يرجى زيارة الموقع www.menog.org/meetings/menog-20/

البوابة العربية للأخبار التقنية

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