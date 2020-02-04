السعودية..أكثر من 2.28 مليون أسرة تملكت منازلها حتى منتصف 2019

الرياض- مباشر: أظهر تقرير صادر عن مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان السعودية، تجاوز عدد الأسر التي تملكت منازلها حتى منتصف 2019 نحو 2.285 مليون أسرة.

جاء ذلك خلال التقرير الصادر عن مركز البيانات والرصد الإسكاني التي تُعنى بأحدث المستجدات ذات العلاقة بالقطاع، وأبرز البيانات والاحصاءات حول واقع السوق العقاري وحجم التمويل السكني وأعداد الوحدات السكنية الجديدة وغيرها من المعلومات التي تتيحها الوزارة للمهتمين والمختصين والمستثمرين في قطاع الإسكان.

وأظهر الإصدار الجديد للنشرة نموًا بمؤشر نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بنحو 3.6 بالمائة خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، ليرتفع المؤشر إلى 62.08 بالمائة في منتصف 2019 حيث بلغ عدد الأسر المتملكة للمساكن في عام 2017 نحو 2.100.129 أسرة، و2.172.198 أسرة في عام 2018.

وأشارت النشرة إلى أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال العام 2019 بلغ نحو 321 ألف وحدة فيما بلغ عدد الوحدات الجاهزة للاستخدام 330 ألف وحدة.

وتابع التقرير: أن منطقة الرياض تصدرت القائمة بنحو 69 ألف وحدة، وحلّت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بأكثر من 87 ألف وحدة، فيما اكتمل بناء 330 ألف وحدة في العام نفسه، تتصدرها منطقة مكة المكرمة بأكثر من 90 ألف وحدة، والرياض ثانيًا بأكثر من 70 ألف وحدة، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بأكثر من 38 ألف وحدة جاهزة للاستخدام.

وبلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من نوع (فيلا) نحو 29.75 بالمائة حتى منتصف 2019، فيما مثلت المساكن من نوع (شقق) والمشغولة بأسر سعودية نسبة 43.74 بالمائة خلال نفس الفترة في مختلف المناطق، في الوقت الذي استمر النمو الاقتصادي لقطاع الإسكان في الربع الثالث لعام 2019، إذ جاءت مساهمة الأنشطة العقارية رابعًا في الترتيب بين الأنشطة الاقتصادية بواقع 9.9 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي.

كما تضمنت النشرة إحصائيات الربع الرابع من عام 2019 لأسعار العقارات السكنية، حيث شهد الرقم القياسي للقطاع العقاري السكني استقرار نسبي من أواخر 2018 واستمر إلى نهاية 2019، ليقف عند 83.3 بالمائة.

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