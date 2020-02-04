رئيس أرامكو السعودية: يجب تعزيز شبكات الطاقة لمواجهة التهديدات السيبرانية

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، أمين الناصر، إنه يجب أن تكون شبكات ومصادر الطاقة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية.

وأضاف الناصر، خلال كلمة في المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني المنعقد في السعودية، أن الصناعات الحرجة مثل الخدمات المصرفية والطيران والكهرباء والطاقة معرضة للتهديدات، ولذلك فإن تعزيز الأمن السيبراني ضروري جدا لها.

ولفت الناصر، إلى أن أرامكو تعرضت في عام 2012 لفيروس، ولكن كانت وحدات الطوارئ قامت بدور كبير ولم تتأثر الشركة بذلك، وتعلمت أرامكو 3 دروس من ذلك تتمحور حول أهمية الأمن السيبراني.

وأشار رئيس أرامكو، إلى أن الثورة الصناعية تتيح فرص لمواجهة الهجمات السيبرانية، لافتا إلى تأثر نحو 75 مليون بالهجمات السيبرانية في الـ 5 سنوات الماضية.

وأردف الناصر قائلا: "لحسن الحظ فإن النمو المتزايد التقني له فوائد، في أرامكو نزيد من الرقمنة وأحدث التقنيات وزيادة الوعي من خلال التحليل عبر تحديد المخاطر السيبرانية".

ووجه الناصر، بضرورة الوقوف على المخاطر والتهديدات السيبرانية وإيجاد حلول لها لتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية.

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