أخبار عاجلة

سجال جزائري تونسي بسبب 150 مليون دولار -
بدلة فضاء "الشيطان الأعظم" تتحول إلى بدلة إيران الفضائية! -
اليوم - الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج -
ما حقيقة انفصال رياض محرز عن زوجته ومواعدته ابنة لاعب سابق؟ -
ترامب بريء و"باق إلى الأبد"! -
لعلهم يفقهون - مجلس التفسير يوضح حركات المد في قوله تعالى " ألم " في سورة آل عمران -
تعرف على بيان شركة بريزنتيشن حول حقوق البث التليفزيوني لنادي بيراميدز -
"ريمديسيفير".. أول عقار لعلاج كورونا في مرحلة التجارب -
الأمن السيبراني محور أساسي لتسارع نمو الاقتصاد السعودي الرقمي -
هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس أرامكو السعودية: يجب تعزيز شبكات الطاقة لمواجهة التهديدات السيبرانية

Google+ Print
رئيس أرامكو السعودية: يجب تعزيز شبكات الطاقة لمواجهة التهديدات السيبرانية رئيس أرامكو السعودية: يجب تعزيز شبكات الطاقة لمواجهة التهديدات السيبرانية

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة الزيت العربية - أرامكو السعودية، أمين الناصر، إنه يجب أن تكون شبكات ومصادر الطاقة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية.

وأضاف الناصر، خلال كلمة في المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني المنعقد في السعودية، أن الصناعات الحرجة مثل الخدمات المصرفية والطيران والكهرباء والطاقة معرضة للتهديدات، ولذلك فإن تعزيز الأمن السيبراني ضروري جدا لها.

ولفت الناصر، إلى أن أرامكو تعرضت في عام 2012 لفيروس، ولكن كانت وحدات الطوارئ قامت بدور كبير ولم تتأثر الشركة بذلك، وتعلمت أرامكو 3 دروس من ذلك تتمحور حول أهمية الأمن السيبراني.

وأشار رئيس أرامكو، إلى أن الثورة الصناعية تتيح فرص لمواجهة الهجمات السيبرانية، لافتا إلى تأثر نحو 75 مليون بالهجمات السيبرانية في الـ 5 سنوات الماضية.

وأردف الناصر قائلا: "لحسن الحظ فإن النمو المتزايد التقني له فوائد، في أرامكو نزيد من الرقمنة وأحدث التقنيات وزيادة الوعي من خلال التحليل عبر تحديد المخاطر السيبرانية".

ووجه الناصر، بضرورة الوقوف على المخاطر والتهديدات السيبرانية وإيجاد حلول لها لتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية.

ترشيحات:

وزير العدل السعودي يطمئن الدائنين بعد قرار إلغاء إيقاف الخدمات

إعفاء 5 جنسيات بالسعودية من المخالفات والرسوم مقابل الترحيل

وزير العدل السعودي يكشف تفاصيل جديدة للصكوك الملغاة المتعلقة بفساد

أمير الرياض: توجيهات لولي العهد بإطلاق مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني

"موانئ" تمدد فترة استقبال عروض منطقة الخُمرة اللوجستية بالسعودية

 

تصل لمليون ريال..تفاصيل لائحة مكافآت المبلغين عن مخالفات الزكاة بالسعودية

مديرو المشتريات: تحسن عام بظروف القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية

توقيع اتفاقية لتطوير قطاع تشغيل المناجم بالسعودية بشراكة فرنسية

تنفيذ أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية بالسعودية

رئيس "نزاهة": الملك سلمان دعم مكافحة الفساد بالسعودية بقراراته

العقاري السعودي يودع مستحقات يناير بحسابات مستفيدي "سكني"

خادم الحرمين يُهاتف الرئيس الروسي للتباحث حول استقرار سوق النفط

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا

إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا