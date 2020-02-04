إنفوجراف.. أبرز الرابحين والخاسرين بين مليارديرات العالم خلال يناير

مباشر - سالي إسماعيل: من أقوى بداية لعام في سنوات، مروراً بإعلان نتائج أعمال مخيبة للطموحات ووصولاً إلى أكثر الأوقات اضطراباً.. هذا هو ملخص الشهر الأول من العام الجديد 2020، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على ثروات مليارديرات العالم.

وفي حين استطاع الملياردير الأكثر ثراءً حول العالم، بحسب مؤشر بلومبرج للأغنياء، تحقيق مكاسب تتجاوز 9 مليارات دولار في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن رجل الأعمال الفرنسي "برنار أرنو" فقد ما يزيد عن 8 مليارات دولار من ثروته في نفس الفترة.

وتضخمت ثروة "بيزوس" لنحو 124 مليار دولار بفعل قفزة بنحو 7.4 بالمائة في سهم أمازون خلال الجلسة الأخيرة من الشهر الماضي على خلفية نتائج أعمال أقوى من المتوقع.

وبشكل عام، استطاع خمسة مليارديرات حصد مكاسب بأكثر من 30 مليار دولار في الشهر الأول من العام الجديد في مقابل فقدان خمسة آخرين لحوالي 25 مليار دولار من ثرواتهم.