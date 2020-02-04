"هيونداي" تعلق إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية بسبب كورونا

مباشر: علقت شركة "هيونداي موتور" إنتاجها في كوريا الجنوبية، بسبب الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس الصين الجديد "كورونا"

وأعلنت شركة صناعة السيارات الكورية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعلق إنتاجها في كوريا الجنوبية التي تمثل أكبر قاعدة تصنيعية لها، مع انقطاع إمدادات قطع الغيار بعد تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس "كورونا".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول نقابي لم تسمه قوله إن معظم مصانع هيونداي في كوريا الجنوبية ستظل متوقفة تمامًا اعتبارًا من 7 فبراير/شباط الجاري، بينما من المتوقع أن يتم إعادة تشغيل بعض خطوط الإنتاج في 11 فبراير/شباط أو 12 فبراير/شباط.

وتمتلك "هونداي" سبعة مصانع في كوريا الجنوبية، تلبي احتياجات السوق المحلية والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ودول أخرى، ويمثل إنتاج هيونداي فيها حوالي 40 بالمائة من إنتاجها العالمي.

ويعتبر هذا التوقف هو الأول خارج الصين والتي شهدت مؤخراً تمديد إغلاق بعض شركات صناعة السيارات العالمية مثل "تسلا" و "فورد" و"نيسان" و "بيجو ستروين" مصانعها، تمشيا مع المبادئ التوجيهية للحكومة.

وأودى فيروس "كورونا" بحياة أكثر من 420 شخصًا وأصاب ما يزيد عن 20 ألف حالة، كما انتشر في حوالي عشرين دولة، ما أثار مخاوف من نمو الاقتصاد العالمي وأسواق الأسواق.

وعند إغلاق جلسة اليوم، ارتفع سعر سهم "هيونداي" في بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 0.4 بالمائة.