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استقرار أسعار المنتجين في منطقة اليورو بعكس التوقعات خلال ديسمبر

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استقرار أسعار المنتجين في منطقة اليورو بعكس التوقعات خلال ديسمبر استقرار أسعار المنتجين في منطقة اليورو بعكس التوقعات خلال ديسمبر

مباشر: استقرت المنتجين في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعكس التوقعات، مع هبوط تكاليف الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين استقر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري، مقابل ارتفاع 0.1 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف ترتفع 0.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنحو 0.7 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

وبحسب البيانات، فإن أسعار الطاقة تراجعت بنحو 4 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 2.1 بالمائة وصعدت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.5 بالمائة.

كما ارتفع متوسط أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنحو 0.7 بالمائة خلال إجمالي عام 2019.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو هامشياً مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.07 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1052 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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