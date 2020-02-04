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10 شركات وساطة تقتنص 82% من سيولة السوق السعودي بيناير

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الرياض ـ مباشر: اقتنصت 10 شركات وساطة نحو 82.2 بالمائة، من قيم تداول سوق الأسهم ، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووفقاً للتقرير الشهري، لأداء شركات الوساطة، الصادر عن السوق المالية السعودية "تداول"، بلغ إجمالي القيمة لأكبر 10 شركات، نحو 138.77 مليار ريال، مقابل 168.74 مليار ريال إجمالي القيمة لجميع شركات الوساطة.

وتصدرت الراجحي المالية، قائمة شركات الوساطة العاملة بالسوق السعودي، من حيث القيمة بـ29.1 مليار ريال، تمثل 17.25 بالمائة من إجمالي القيمة.

وحلت شركة الأهلي كابيتال، بالمركز الثاني، بقيمة بلغت نحو 22 مليار ريال، تمثل 13 بالمائة، من إجمالي قيمة التداول بالسوق، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان المركز الثالث لشركة الجزيرة كابيتال، بحصة بلغت نحو 16.3 مليار ريال، تصل نسبتها إلى 9.68 بالمائة، من إجمالي قم تداولات السوق السعودي.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات شهر يناير/ كانون الثاني 2019، متراجعاً نحو 1.7 في المائة، بخسائر بلغت 142.64 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,246.56 نقطة

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 8.75 تريليون ريال (2.33 تريليون دولار)، مقارنة مع 9.03 تريليون ريال (2.41 تريليون دولار) بالشهر السابق، بتراجع 3.06% تعادل 275.9 مليار ريال (73.6 مليار دولار).

وتراجعت قيم التداولات خلال يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 25.3 في المائة إلى 84.38 مليار ريال (22.5 مليار دولار) بنهاية يناير، مقارنة مع 112.99 مليار ريال (30.1 مليار دولار) بالشهر السابق.

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