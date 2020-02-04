أمير الرياض: توجيهات لولي العهد بإطلاق مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني

الرياض – مباشر: افتتح أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر، اليوم الثلاثاء، المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالمملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكشف الأمير فيصل بن بندر، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، عن تبني ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد ن سلمان، مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي.

وأوضح أمير الرياض، أن المبادرة الأولى تتضمن حماية الأطفال في العالم السيبراني؛ بإطلاق مشاريع بقيادة الجهود المتصلة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

وبين الأمير فيصل بن بندر، أن المبادرة الثانية تتمثل في تمكين المرأة في الأمن السيبراني؛ بهدف دعمها للمشاركة في هذا المجال وتعزير التطوير المهني لها، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.

وأكد أمير الرياض، أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد تشهد مسيرة تحديث وتطوير كبرى وفقاً لرؤية 2030 التي رسمت التوجهات والأهداف؛ بالوصول للمجتمع الحيوي والوطن الطموح.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية؛ للوقوف على المخاطر والتهديدات السيبرانية وحلولها، إلى جانب الفرص الاقتصادية والتنموية في هذا المجال.

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