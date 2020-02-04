أخبار عاجلة

سجال جزائري تونسي بسبب 150 مليون دولار -
بدلة فضاء "الشيطان الأعظم" تتحول إلى بدلة إيران الفضائية! -
اليوم - الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج -
ما حقيقة انفصال رياض محرز عن زوجته ومواعدته ابنة لاعب سابق؟ -
ترامب بريء و"باق إلى الأبد"! -
لعلهم يفقهون - مجلس التفسير يوضح حركات المد في قوله تعالى " ألم " في سورة آل عمران -
تعرف على بيان شركة بريزنتيشن حول حقوق البث التليفزيوني لنادي بيراميدز -
"ريمديسيفير".. أول عقار لعلاج كورونا في مرحلة التجارب -
الأمن السيبراني محور أساسي لتسارع نمو الاقتصاد السعودي الرقمي -
هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أمير الرياض: توجيهات لولي العهد بإطلاق مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني

Google+ Print
أمير الرياض: توجيهات لولي العهد بإطلاق مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني أمير الرياض: توجيهات لولي العهد بإطلاق مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني

الرياض – مباشر: افتتح أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر، اليوم الثلاثاء، المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالمملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكشف الأمير فيصل بن بندر، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، عن تبني ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد ن سلمان، مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي.

وأوضح أمير الرياض، أن المبادرة الأولى تتضمن حماية الأطفال في العالم السيبراني؛ بإطلاق مشاريع بقيادة الجهود المتصلة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

وبين الأمير فيصل بن بندر، أن المبادرة الثانية تتمثل في تمكين المرأة في الأمن السيبراني؛ بهدف دعمها للمشاركة في هذا المجال وتعزير التطوير المهني لها، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.

وأكد أمير الرياض، أن المملكة العربية بقيادة الملك سلمان وولي العهد تشهد مسيرة تحديث وتطوير كبرى وفقاً لرؤية 2030 التي رسمت التوجهات والأهداف؛ بالوصول للمجتمع الحيوي والوطن الطموح.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية؛ للوقوف على المخاطر والتهديدات السيبرانية وحلولها، إلى جانب الفرص الاقتصادية والتنموية في هذا المجال.

ترشيحات:

إعفاء 5 جنسيات بالسعودية من المخالفات والرسوم مقابل الترحيل

وزير العدل السعودي يكشف تفاصيل جديدة للصكوك الملغاة المتعلقة بفساد

وزير العدل السعودي يطمئن الدائنين بعد قرار إلغاء إيقاف الخدمات

تصل لمليون ريال.. تفاصيل لائحة مكافآت المبلغين عن مخالفات الزكاة بالسعودية

مديرو المشتريات: تحسن عام بظروف القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية

توقيع اتفاقية لتطوير قطاع تشغيل المناجم بالسعودية بشراكة فرنسية

تنفيذ أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية بالسعودية

السعودية.. 122.5 مليار ريال زيادة بالودائع بـ2019.. والائتمان يرتفع 7.6%

اتفاقية لتقديم وزارة الإسكان السعودية تسهيلات للمتقاعدين

رئيس "نزاهة": الملك سلمان دعم مكافحة الفساد بالسعودية بقراراته

وزارة الصحة: نتائج فحص الطلاب السعوديين القادمين من الصين سلبية

العقاري السعودي يودع مستحقات يناير بحسابات مستفيدي "سكني"

خادم الحرمين يُهاتف الرئيس الروسي للتباحث حول استقرار سوق النفط

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا

إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا