"موانئ" تمدد فترة استقبال عروض منطقة الخُمرة اللوجستية بالسعودية

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية- "موانئ"، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة استقبال العروض الفنية والمالية لمشروع منطقة الخُمرة اللوجستية حتى تاريخ 31 مارس/ آذار المقبل؛ وذلك نظراً للطلبات المقدمة من المستثمرين والمهتمين في الاستثمار بالمنطقة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- واس.

ومنطقة الخُمرة تعتبر الأكبر للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة بمساحة تتجاوز 2.300 مليون متر بإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1.265 مليون متر، التي سيتم تنفيذها عن طريق الاستثمار من قبل القطاع الخاص عبر نظام التأجير المتغير؛ مما سيجعل منها بوابة لوجستية رئيسة لتعزيز موقع المملكة في حركة التبادل التجاري وخريطة النقل.

وتُسهم منطقة الخُمرة اللوجستية في ترسيخ موقع المملكة كمركزٍ للخدمات اللوجستية من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات ذات قيمة مضافة، وبما يرفع تنافسية المملكة العالمية على الصعيدين الاستثماري والخدماتي، تماشياً مع ركائز وأهداف رؤية المملكة 2030.

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