تقرير: سرعة نمو السوق المصري فرصة لتعزيز إيرادات الاتصالات السعودية

الرياض – مباشر: قالت الجزيرة كابيتال إن إتمام صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية "إس تس سي" على حصة شركة فودافون العالمية في فودافون مصر والبالغة 55 بالمائة سيوسع من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير حديث حصل "مباشر" على نسخه منه اليوم الثلاثاء، أن السوق المصري يعتبر سوق رئيسي من أسواق شمال أفريقيا، ويتميز بسرعة النمو، مما يوفر فرصة لتسريع نمو الإيرادات لدى الاتصالات السعودية.

ووقعت الاتصالات السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة فوادفون، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ بغرض الاستحواذ على حصتها في شركة فودافون مصر والبالغة 55 بالمائة، بقيمة 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال)، فيما تظل الحصة المتبقية والبالغة 45 بالمائة مملوكة لشركة المصرية للاتصالات التابعة للحكومة.

ويبلغ تقييم شركة فودافون مصر، بناء على قيمة الاستحواذ المعلنة، 4.4 مليار دولار (16.3 مليار ريال).

وتصل قاعدة اشتراكات شركة فودافون مصر إلى 39.9 مليون مشترك كما في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، أو ما يعادل حصة سوقية بنسبة 43 بالمائة، يليها شركة أورانج بحصة 31 بالمائة، ثم شركة اتصالات مصر بنحو 21 بالمائة، والمصرية للاتصالات بنسبة 5 بالمائة؛ وفقا لشركة "فتش سولوشنز".

ولفتت الجزيرة كابيتال، إلى أنه وفقا لتوقعات النمو الاقتصادي في مصر وتحسن أداء الجنيه والظروف الأمنية والسياحية، يبدو أن هذا الوقت هو المناسب لشركة الاتصالات السعودية للاستثمار في السوق المصري.

وأشارت، إلى أنه نظرا لوضع شركة فودافون مصر القوي في السوق المصري وخبرة شركة الاتصالات السعودية في تشغيل شبكتي الجيل الرابع والخامس سيكون لهما تأثير قوي.

وأوضحت الجزيرة كابيتال، أن استثمارات شركة الاتصالات السعودية المتواصلة في البنية التحتية والتقنيات الجديدة بدأت في تحقيق نتائج إيجابية على هيئة زيادة في عدد مشتركين الهاتف المحمول والشبكات البصرية.

وأوصت شركة الأبحاث بزيادة المراكز لسهم الاتصالات السعودية، بسعر مستهدف 112.2 ريال.

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