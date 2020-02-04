انكماش نشاط البناء بالمملكة المتحدة بأقل وتيرة في 8 أشهر

مباشر: ارتفع نشاط قطاع البناء في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 8 أشهر خلال يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لايزال في حالة انكماش.

وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة "ماركت للأبحاث"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة سجل 48.4 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل مستوى 44.4 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مؤشر مديري مشتريات البناء في ثاني أكبر اقصاد أوروبي سيُسجل 48.1 نقطة.

ورغم أن القراءة الأخيرة لا تزال أقل من 50 نقطة (الحد الفاصل بين التوسع والانكماش)، إلا أنها تمثل أقل وتيرة انكماش للنشاط في 8 أشهر.

وأظهرت البيانات أن عمليات تشييد المنازل كانت الأفضل أداءً في نشاط البناء بشكل عام في البلاد، بينما انخفضت أنشطة البناء التجارية للشهر الثالث عشر على التوالي لكن بوتيرة أقل من المسجلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما أظهر المسح أن ثقة شركات البناء والتشييد في المملكة المتحدة حيال آفاق النمو المستقبلية سجلت أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2018.

وبحلول الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.3017 دولار.