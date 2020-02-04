أرباح "بي.بي" تتراجع خلال عام 2019 لكنها تتجاوز التوقعات

مباشر: سجلت شركة "بريتش بتروليوم" أرباحاً تتجاوز توقعات المحللين خلال عام 2019، رغم تحولها للخسائر في الربع الأخير من العام الماضي.

وكشفت نتائج أعمال الشركة البريطانية العاملة في قطاع الطاقة "بي.بي" والصادرة اليوم الثلاثاء، أنها سجلت خسائر بقيمة 4 ملايين دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل أرباح بقيمة 2.72 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وبعد استبعاد أحد البنود غير المكررة، فإن "بي.بي" سجلت أرباحاً بقيمة 2.57 مليار دولار في الربع الماضي مقابل 3.48 مليار دولار أرباح مسجلة في الربع المماثل من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الشركة البريطانية سوف تسجل أرباحاً بقيمة 2.11 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 10.5 سنت للسهم الواحد خلال الربع الماضي وهو أعلى بنحو 2.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وبالنسبة للمبيعات والإيرادات، فبلغت 71.11 مليار دولار خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 75.68 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد إجمالي عام 2019، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 9.99 مليار دولار وهو أقل من الأرباح المسجلة في العام السابق له والبالغة 12.72 مليار دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أرباح العام الماضي سوف تبلغ 9.7 مليار دولار.

وبالنظر إلى الإيرادات في العام الماضي، فبلغت 278.4 مليار دولار مقابل 298.76 مليار دولار إيرادات مسجلة في عام 2018.

وأبلغت الشركة أن إنتاج النفط والغاز في المتوسط بلغ 3.8 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً في عام 2019 وهو أعلى بنحو 2.7 بالمائة مقارنة مع العام السابق له.

وبحلول الساعة 9:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "بي.بي" بنحو 4.3 بالمائة مسجلاً 472.35 بنس إسترليني.