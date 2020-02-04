إعفاء 5 جنسيات بالسعودية من المخالفات والرسوم مقابل الترحيل

الرياض- مباشر: كشفت مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية، عن صدور توجيهات بإعفاء المقيمين من 5 جنسيات أفريقية من جميع الرسوم المستحقة للمملكة وتشمل رسوم الجوازات والغرامات والمخالفات المرورية المستحقة عليهم.

ونقلت الصحيفة، عن مصادرها، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصة لترحيل من يرغب منهم عن البلاد، على أن تكون مدة الإعفاء 3 أشهر، قابلة للتمديد بموافقة الجهات المختصة، وتكون البداية من منطقة مكة المكرمة ثم تمتد إلى بقية المناطق.

وبحسب الصحيفة، سيتم تطبيقة تلك الآلية على مواطني كل من إثيوبيا، الصومال، إرتيريا، نيجيريا، وتشاد، وتوقيع محاضر مشتركة معهم بهذا الشأن والإفادة بما يتم، وزودت الجهات المختصة بنسخ من القرارات للمتابعة والتنفيذ.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تسجيل المستحقات على هؤلاء المرحلين ديوناً مستحقة يجب سدادها في حالة رغبتهم في العودة لاحقا إلى السعودية، وذلك من خلال مركز المعلومات الوطني، الذي يقدم الدعم الفني للجوازات، إضافة إلى تسجيل رمز مخالفة على نظام الوافدين، فيما تصدر وكالة الوزارة للأحوال المدنية شهادات الميلاد لمن ليس لديهم شهادات.

وكشف القنصل المستشار للشؤون السياسية بالقنصلية الإثيوبية في جدة مصباح محمد للصحيفة، عن تسلمهم التوجيه عبر وزارة الخارجية السعودية، وجرى عقد اجتماعات مسبقة عدة مع الجهات المختصة في السعودية، بحضور مكتب العمل والخطوط السعودية لوضع الترتيبات، و يجري استكمال الاجتماعات مع الجهات المختصة للبدء لاحقا في التنفيذ.

وجاءت التوجيهات بعد عقد لجنة مشكلة من عدد من الوزارات، منها الخارجية والداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والخطوط الجوية السعودية، بشأن الموافقة على الآلية المعدة من قبل الجهات المعنية لتحديد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة لترحيل الإثيوبيين، عقب ترتيب اجتماع عاجل مع الجانب الإثيوبي لتوقيع محضر مشترك بين الجانبين بهذا الشأن.

واقترحت السفارة الإثيوبية قيام الجانب الإثيوبي بإصدار وثائق وتذاكر السفر وشهادات الميلاد لرعاياها والعمل على سرعة إنهاء إجراءاتهم، على أن يكون إصدار وثائق السفر يوميا بما لا يقل عن 200 وثيقة في منطقة مكة المكرمة، وبما لا يقل عن 400 وثيقة في بقية المناطق، وتحديد أعداد رعاياها والمناطق التي يوجدون بها.

وتضمنت الآلية أيضا التأكيد على رعاياهم بمراجعة إدارات المرور لإسقاط السيارات المسجلة بأسمائهم في الحاسب الآلي ليتمكنوا من مغادرة السعودية، فيما تقوم الخطوط السعودية بتحديد مسار نقل الإثيوبيين المبعدين، وتجهيز وتسخير الإمكانات لترحيلهم.

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