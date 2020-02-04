الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد بيانات اقتصادية إيجابية

مباشر: صعد الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان بيانات اقتصادية وهدوء المخاوف بشأن تفشي فيروس "كورونا" وتأثيرها على الأسواق العالمية.

وارتفعت الورقة الخضراء بعد بيانات اقتصادية صادرة بالأمس، والتي كشفت عن تحول النشاط الصناعي في الولايات المتحدة إلى التوسع خلال الشهر الماضي مسجلاً أعلى مستوى في 6 أشهر، في حين تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي بعكس المتوقع.

ويأتي أداء الدولار وسط المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 425 شخصاً على الأقل حتى الآن، وإصابة ما يزيد عن 20 ألف آخرين.

وفي محاولة لاحتواء الوباء، تم فرض قيوداً لمنع السفر من وإلى الصين في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والسنغافورة وأستراليا وغيرهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، من المقرر إصدار بيانات طلبيات المصانع في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.1059 دولار، بينما ارتفع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 109.04 ين.

في حين استقرت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2990 دولار، بينما ارتفعت أمام العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة لتسجل 0.9685 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 97.893.

وكان مؤشر ارتفع الدولار ارتفع بنحو 0.44 بالمائة في تعاملات أمس الإثنين، مسجلاً أكبر وتيرة ارتفاع يومي في العام الحالي.