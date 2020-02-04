وزير العدل السعودي يكشف تفاصيل جديدة للصكوك الملغاة المتعلقة بفساد

الرياض – مباشر: قال وزير العدل السعودي، إن صكوك الأراضي الملغاة المتعلقة بالفساد لا يمكن بحال التجاوز عنها أو إجازتها تحت أي ظرفٍ كان.

وأضاف الوزير وليد الصمعاني، خلال مقابلة تلفزيونية بقناة "روتانا خليجية": "الموضوع فيما يتعلق بمسألة الفساد في الأراضي محسوم وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل قاطع لا رجعة فيه، وكل من اشترك في صك أو استفاد منه سيتم محاسبته جنائياً".

وأكد الصمعاني، أنه بالنسبة للطرف حسن النية لن يضار، مبيناً أنه من يثبت أنه حسن النية فلن يطول تضرره.

ولفت، إلى أن هناك فريق عمل في الوازرة بمشاركة عدد من الجهات، وكل حسن النية لمن انطبقت عليهم الضوابط وتقدموا للجنة، خلال شهرين كل الطلبات التي رفعت للجنة ستنتهي.

وكشف الوزير، أن الطلبات الجيدة التي يتقدم بها المتضرر حسن النية للجنة سينتهي البت في طلبه خلال أقل من 90 يوماً، مبيناً أن الصكوك التي نظرت فيها اللجنة وانتهت منها تصل لأكثر من ألف صك.

ولفت وزير العدل، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية وتم الاتفاق معها على آلية لتكون هناك هوية عقارية لكل قطعة أرض، وهو ما يمنع الكثير من الازدواجية والتداخل والعديد من الأسباب التي تسببت في إلغاء الكثير من الصكوك؛ وهذا تمهيداً لنظام التسجيل العيني للعقار، مبيناً أن كتابة العدل هي من تتلقى طلب التحديث للصك.

وأردف الوزير قائلاً: "وهناك الآن لجنة لدراسة صكوك هؤلاء، كل الطلبات التي رفعت وستقدم لها سوف يبت فيها خلال 90 يوماً، إما بالإجازة أو التعويض".

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