وزارة التموين تعلن عن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي

تسعي الكثير من المحلات التجارية في هذا التوقيت للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة بشأن المشاركة في موسم الأوكازيون الشتوي وهو ما جعل الكثير من مديريات التموين علي مستوي المحافظات من تلقي الكثير من هذه الطلبات من قبل المحلات للحاق بموسم الأوكازيون، كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور / علي المصيلحي على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات على كافة الأسواق للتأكد من طرحها للمنتجات الجديدة مع مطابقتها للمواصفات الجديدة، وأن تكون المنتجات بها عروض حقيقية وليست وهمية حرصا على حقوق المستهلكين.

الأوكازيون الشتوي

ولقد وصل عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون إلى عدد 2253 هذا ما صرح به مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية أيمن حسام الدين، وتتنوع بين محلات ( عام وخاص واستثماري وتعاوني) وتقوم المحلات خلال فترة الأوكازيون بتقديم تخفيضات على الكثير من السلع من الملابس والمنتجات ومنع التلاعب بالأسعار وفي حالة التلاعب يتم إبلاغ مديريات التموين علي مستوي المحافظات.

ولقد قامت الأجهزة الرقابية بتحرير عدد 148 مخالفة منها 50 مخالفة عروض وهمية و98 مخالفات خاصة بعدم حصول المحلات على التصاريح اللازمة للمشاركة، ويتم نظام العمل بالاوكازيون من خلال ترك الفرصة للمحل لتحديد نسبة التخفيض المناسبة والتي تصل إلي 50%.

ويأتي دور جهاز حماية المستهلك في موسم الأوكازيون بعمل حملات رقابية للتأكد من العروض المطروحة من خلال صفة الضبطية القضائية التي يحملها موظفي الجهاز، كما يقوم الجهاز بتلقي الشكاوى على الخط الساخن له وهو 19588 أو رقم الواتس “المواطن رقيب” وهو :01281661880 مع زيارة الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك وهو : WWW.CPA.GOV.EG أو أستخدام التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.