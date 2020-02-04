أخبار عاجلة

ما حقيقة انفصال رياض محرز عن زوجته ومواعدته ابنة لاعب سابق؟ -
ترامب بريء و"باق إلى الأبد"! -
لعلهم يفقهون - مجلس التفسير يوضح حركات المد في قوله تعالى " ألم " في سورة آل عمران -
تعرف على بيان شركة بريزنتيشن حول حقوق البث التليفزيوني لنادي بيراميدز -
"ريمديسيفير".. أول عقار لعلاج كورونا في مرحلة التجارب -
الأمن السيبراني محور أساسي لتسارع نمو الاقتصاد السعودي الرقمي -
هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات -
الملك سلمان يوجه مركز الإغاثة بتقديم مساعدات للصين لمواجهة "كورونا" -
سهم "تويتر" يقفز 16% بعد إعلان نتائج الأعمال -
النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. دليل مصر

وزارة التموين تعلن عن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي

Google+ Print
وزارة التموين تعلن عن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي وزارة التموين تعلن عن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي

تسعي الكثير من المحلات التجارية في هذا التوقيت للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة بشأن المشاركة في موسم الأوكازيون الشتوي وهو ما جعل الكثير من مديريات علي مستوي المحافظات من تلقي الكثير من هذه الطلبات من قبل المحلات للحاق بموسم الأوكازيون،  كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور / علي المصيلحي على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات على كافة الأسواق للتأكد من طرحها للمنتجات الجديدة مع مطابقتها للمواصفات الجديدة، وأن تكون المنتجات بها عروض حقيقية وليست وهمية حرصا على حقوق المستهلكين.

الأوكازيون الشتوي

ولقد وصل عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون إلى عدد 2253 هذا ما صرح به مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية أيمن حسام الدين،  وتتنوع بين محلات ( عام وخاص واستثماري وتعاوني) وتقوم المحلات خلال فترة الأوكازيون بتقديم تخفيضات على الكثير من السلع من الملابس والمنتجات ومنع التلاعب بالأسعار وفي حالة التلاعب يتم إبلاغ مديريات التموين علي مستوي المحافظات.

ولقد قامت الأجهزة الرقابية بتحرير عدد 148 مخالفة منها 50 مخالفة عروض وهمية و98 مخالفات خاصة بعدم حصول المحلات على التصاريح اللازمة للمشاركة، ويتم نظام العمل بالاوكازيون من خلال ترك الفرصة للمحل لتحديد نسبة التخفيض المناسبة والتي تصل إلي 50%.

ويأتي دور جهاز حماية المستهلك في موسم الأوكازيون بعمل حملات رقابية للتأكد من العروض المطروحة من خلال صفة الضبطية القضائية التي يحملها موظفي الجهاز، كما يقوم الجهاز بتلقي الشكاوى على الخط الساخن له وهو 19588 أو رقم الواتس “المواطن رقيب” وهو :01281661880 مع زيارة الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك وهو : WWW.CPA.GOV.EG أو أستخدام التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.

دليل مصر

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مستشار وزير التموين د. عمرو مدكور يوضح أهمية موقع وزارة التموين لتلقي الشكاوى

مساء dmc - مستشار وزير التموين د. عمرو مدكور يوضح أهمية موقع وزارة التموين لتلقي الشكاوى

8 الصبح - "التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوي لـ 2253 محلاّ

8 الصبح - "التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوي لـ 2253 محلاّ

وزارة التموين تعلن عن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي

وزارة التموين تعلن عن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي

اليوم - وزارة التموين تطالب المستفيدين من المنظومة التموينية باستكمال بياناتهم

اليوم - وزارة التموين تطالب المستفيدين من المنظومة التموينية باستكمال بياناتهم