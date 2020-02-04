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أسعار النفط تتعافى من أدنى مستوى في عام

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أسعار النفط تتعافى من أدنى مستوى في عام أسعار النفط تتعافى من أدنى مستوى في عام

مباشر: ارتفعت النفط بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تعافي الأسواق المالية العالمية وسط تجاهل المستثمرين مخاوف انتشار الفيروس الصيني. 

ويأتي الصعود في أسعار الذهب الأسود بعد موجة بيعية حادة بالأمس دفعت الخام إلى أدنى مستوى فيما يزيد عن عام، بسبب المخاوف من تأثير فيروس كورونا الصيني على الطلب على الوقود.

وكشف تقرير صحفي أمس أن الطلب الصيني على النفط تراجع بنحو 20 بالمائة بسبب الفيروس المميت، حيث وصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" 20 ألف شخص مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 425 شخصاً حتى الآن.

وأفاد تقرير بالأمس أن أوبك وحلفاءها بما في ذلك وهو التحالف المعروف باسم (أوبك +) يدرسون خفض إنتاجهم من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً؛ بسبب تأثير انتشار الوباء على الطلب على النفط.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية من الخام في وقت لاحق من اليوم من معهد البترول الأمريكي على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً.

وبحلول الساعة 8:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.9 بالمائة ليصعد إلى 54.92 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 50.84 دولار للبرميل.

 

مباشر (اقتصاد)

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