مديري المشتريات: تحسن عام بظروف القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية

الرياض - مباشر: أشارت دراسة لشركة "IHS Markit" للأبحاث بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسن عام في ظروف العمل بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الدراسة الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مدير المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالسعودية سجل انخفاضاً من 56.9 نقطة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الى 54.9 نقطة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرة الى أن الارتفاع الأخير كان الأبطأ في فترة تزيد عم عام.

وتابعت الدراسة أن زخم النمو قد تراجع في كل من الشهرين الماضيين؛ حيث يعكس التباطؤ الأخير إلى حد كبير ضعف مساهمة عنصر الطلبات الجديدة بمؤشر PMI بالمملكة.

وأوضحت الشركات المشاركة بالدراسة أن قوة المنافسة وأنماط الإنفاق الأكثر حذراً بين العملاء قد أعاقت نمو الأعمال الجديدة في بداية 2020، كما انخفضت مبيعات التصدير بشكل طفيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط لتعكس ظروف عمل ضعيفة نسبياً في الأسواق الخارجية الرئيسية.

وأشارت الدراسة إلى أن النشاط التجاري ازداد في شهر يناير/ كانون الثاني لكن معدل زيادته كان مماثلاً لأدنى مستوى خلال 14 شهراً سجل في ديسمبر/ كانون الماضي.

ولفتت الدراسة إلى أن في الوقت ذاته ازدادت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل في 12 شهراً خلال شهر يناير، حيث تكيفت الشركات غير المنتجة للنفط مع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة.

كما كشفت البيانات الأخيرة تراجع مستوى تراكم المخزون، حيث كانت الزيادة الأخيرة في مخزون مستلزمات الانتاج هي الأقل منذ شهر أغسطس/ آب 2019.

وشهدت أسعار منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة طفيفة؛ وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تراجع ضغوط التكلفة وزيادة المنافسة على الأعمال الجديدة قد عملا على تقييد استراتيجاتهم التسعيرية في بداية 2020.

أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد ظلت الشركات واثقة بشأن توقعات نموها في الـ12 شهرا المقبلة، ومع ذلك، فقد هبطت درجة التفاؤل عما شهده شهر ديسمبر وكانت الأدنى في نحو عام ونصف.

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