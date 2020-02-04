وزير العدل السعودي يطمئن الدائنين بعد قرار إلغاء إيقاف الخدمات

الرياض – مباشر: علق وزير العدل السعودي على قرار إلغاء إيقاف بعض الخدمات عن الطرف المدين.

وقال الوزير وليد الصمعاني، خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، إن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة "جنائية" توقع بها عقوبة السجن، وإلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين.

وأضاف الوزير، أن سابقاً كان إيقاف الخدمات من الوسائل التي يلجأ إليها قاضي التنفيذ لإصدار قراراته، تشمل إيقاف الخدمات بمنع تسجيل الوثائق الحكومية أو التسجيل في المدارس، فضلاً عن إيقاف الخدمات المالية مثل منع التعامل المالي والحجز على الحسابات.

ولفت الصمعاني، إلى أن التعديلات الجديدة تتعلق بإيقاف الخدمات المالية فقط، ويمنع التعامل معها وينفذ عليه مباشرة الخدمات الأخرى التي لا توقف.

وتابع الوزير: "الدائن له مجرد مال على المدين، وليس له بأي حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى، ولن نسمح لتجار الديون بالاستفادة من قرار إلغاء إيقاف الخدمات".

وأوضح الصمعاني، أن محاكم التنفيذ لديها الآن القدرة لتحصيل حق الدائنين، وفي العام الماضي وصلت إلى 900 ألف طلب تنفيذ، ومعدل 3 أيام لإنهاء الطلبات.

وأشار، إلى أن ما يتعلق بالأمور الحياتية والمعيشية لا علاقة لها بتحصيل الحق، وتم إلغاء الأمور المؤثرة اجتماعياً وإنسانياً على المدينين.

وأكد وزير العدل، أن مخالفات المرور لها أنظمة جزائية أخرى، ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات.

وعلى جانب آخر، كشف وزير العدل، عن إجراء تعديل جديد لنظام الأحوال الشخصية يصدر خلال أيام ويطبق فوراً؛ ويتضمن عدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بحضورهما عند القاضي.

وأضاف الوزير، أن مسائل النفقة يشملها التنفيذ العيني المباشر.

ولفت وزير العدل بالمملكة، إلى أن قلق المستثمر الأجنبي ليس له ما يبرره في الوقت الحالي، قائلاً: "القضاء السعودي يحفظ ويحمي حقوقك كما لو كنت في بلدك".

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