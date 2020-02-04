الإمارات العربية المتحدة للصرافة تُعلن عن تغيير علامتها التجارية في تنزانيا لتعمل تحت اسم يوني موني

أعلنت "الإمارات العربية المتحدة للصرافة"، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الخدمات المالية في تنزانيا وإحدى شركات "فينابلر"، عن تغيير علامتها التجارية لتعمل تحت اسم "يوني موني". وستُسهم العلامة التجارية الجديدة في تعزيز جدول أعمال المجموعة عبر تسهيل حركة تحويل الأموال من خلال مجموعة واسعة من الخدمات المالية المبتكرة الهادفة إلى تمكين العملاء من تحقيق طموحاتهم المالية.

ويتماشى تغيير العلامة التجارية في تنزانيا مع استراتيجية النمو الخاصة بـ"يوني موني" في أفريقيا التي أُعلن عنها في شهر يوليو 2018، ما يعكس تطلعات الشركة إلى تعزيز حضورها وتوفير مجموعة أوسع من الخدمات المالية المبتكرة لعملائها. وتتضمن الأسواق التي شهدت بالفعل تغيير العلامة التجارية إلى "يوني موني" كلاً من كينيا وبوتسوانا ورواندا وسيشيل وأوغندا وزامبيا.

وفي هذا السياق، قال السيد براديب كومار، الرئيس التنفيذي لـ"يوني موني" و"الإمارات العربية المتحدة للصرافة": "في ظلّ ما نشهده من انتشار واسع لإنترنت الجوال والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها في مجالات جديدة كلياً، تتمتّع المنطقة الأفريقية بمكانة رئيسية في خطط النمو الخاصة بـ’يوني موني‘. ومن شأن إطلاق ’يوني موني‘ في تنزانيا أن يُعزز جهودنا نحو إيجاد تجارب سلسة ومتصلة للخدمات المالية لعملائنا في هذه القارة. وتتمحور استراتيجيتنا العالمية حول تعزيز التنمية المستدامة والنمو الشمولي في جميع الأسواق التي نعمل ضمنها عبر تطوير خدمات ومنتجات مُصممة خصيصاً لتلائم احتياجات عملائنا. وسنعمل على تعزيز قدراتنا الرقمية بالتزامن مع توسيع حضور شبكتنا في تنزانيا".

ومن جهته، قال ألين سيمبوز، المدير الإقليمي لـ"يوني موني" في أفريقيا: "بالنظر إلى استراتيجيتنا للنمو في أفريقيا، تُعتبر تنزانيا أحد الأسواق المهمة لنا. وعلى غرار ما أنجزناه في الأسواق الأفريقية الأخرى، نعمل على تطوير منتجات مبتكرة قائمة على التكنولوجيا، فضلاً عن التعاون مع شركاء المنظومة لتوفير المزيد من القيمة لعملائنا".

وتُوفّر "يوني موني" حالياً خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات الأخرى ذات القيمة المضافة في تنزانيا.

وقال رياز ناجور، المدير الإقليمي لـ"يوني موني" في تنزانيا: "نُعرب عن حماسنا بكشف النقاب عن العلامة التجارية ’يوني موني‘ في تنزانيا. وتمكّنّا على مرّ الأعوام من بناء سمعة طيبة وحضور قوي في تنزانيا من خلال خدماتنا التي تتسم بالكفاءة وبتركيزها على العملاء. ونسعى من خلال هذه العلامة التجارية الجديدة إلى الاستفادة من قدراتنا وتوسيع حضور شبكتنا وخدماتنا في البلاد. ولدينا خطط فورية لافتتاح خمسة فروع جديدة في تنزانيا، ثلاثة منها في دار السلام واثنان في أروشا، حيث حصلنا على التراخيص اللازمة من المصرف المركزي لهذا الغرض".