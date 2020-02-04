الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تحسن معنويات المستثمرين

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تحسن معنويات المستثمرين وتجاهل المخاوف المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ومخاوف انتشار فيروس "كورونا".

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" 20 ألف شخص مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 425 شخصاً حتى الآن مع إعلان حالة وفاة جديدة خارج الصين.

وشهدت الأسواق العالمية تعافياً محلوظاً في المعنويات بعد انخفاضات حادة على خلفية مخاوف تفشي الفيروس الصيني.

وبالعودة إلى أوروبا، يركز السوق في أوروبا على محادثات التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث حدد الجانبان مواقفهما بشأن التفاوض حول العلاقة المستقبلية.

وينظر المستثمرون باهتمام كذلك إلى موسم نتائج أعمال الشركات، حيث أعلنت شركة "بي.بي" أرباحاً أفضل من المتوقع في مجمل العام الماضي، فيما استقال رئيس شركة "آي.تي" البريطانية بعد عام من التحديات وتسجيل خسائر في العام المالي 2019 قبل خصم الضرائب.

ومن المقرر إعلان بيانات الإنفاق على البناء في المملكة المتحدة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو والتضخم في إيطاليا في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 413.5 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1 بالمائة إلى 7400.69 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً مستوى 5864.2 نقطة، في حين صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 13045.19 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1055 دولار.