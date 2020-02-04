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أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع قوة العملة الأمريكية

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أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع قوة العملة الأمريكية أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع قوة العملة الأمريكية

مباشر: تراجعت الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد المعدن حوالي 8 دولارات، حيث أن التداعيات السلبية من فيروس الكورونا يقابلها ارتفاع العملة الأمريكية.

وتتواصل التطورات المتعلقة بالفيروس الصيني، حيث أودى بحياة 425 شخصاً حتى الآن مع تجاوز عدد المصابين 20 ألف شخص كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة خارج الصين.

وتعرض المعدن النفيس للضغط من قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن وضعت الورقة الخضراء أكبر مكاسبها اليومية بالأمس منذ 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأظهرت بيانات اقتصادية بالأمس أن نشاط المصانع في الولايات المتحدة سجل توسعاً في الأداء بعد خمسة أشهر من الانكماش وسط قفزة مفاجئة في الطلبيات الجديدة.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات طلبيات المصانع في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.5 بالمائة أو ما يوازي 7.60 دولار ليهبط إلى 1574.80 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.25 ولار مسجلاً 1569.48 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.907.

مباشر (اقتصاد)

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