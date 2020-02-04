صفقة خاصة على "السعودي الفرنسي" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة خاصة على البنك السعودي الفرنسي، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 2.38 مليون ريال، من خلال 65.82 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 36.20 ريال.

وتم تداول سهم "السعودي الفرنسي" بجلسة الثلاثاء بين مستويات 36.35 ريال و36 ريالاً، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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