وزارة الصحة السعودية: 5 خطوات للحماية من فيروس كورونا (إنفوجرافيك)

الرياض ـ مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن عدد من الخطوات للحماية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، من خلال إنفوجرافيك، نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن خطوات الحماية من كورونا، تشمل تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة برد أو إنفلونزا.

وأشارت إلى أن الخطوات تتضمن كذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع آداب العطس والسعال، مع تجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات، وضرورة طهي الطعام بشكل جيد.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، أنه لم تسجل أية حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، وأنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنافذ لمنع وفادة الفيروس.

وأعلنت الوزارة عن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس كورونا الجديد التي تم إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت النتائج سلبية.

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