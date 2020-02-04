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الأسهم اليابانية ترتفع من أدنى مستوى في 10 أسابيع

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الأسهم اليابانية ترتفع من أدنى مستوى في 10 أسابيع الأسهم اليابانية ترتفع من أدنى مستوى في 10 أسابيع

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ربح "نيكي الياباني" حوالي 112 نقطة، مع ترقب مستجدات تفشي فيروس "كورونا".

ورغم أداء البورصة اليابانية، لكن ظل المستثمرون يشعرون بالقلق حيال التكاليف الاقتصادية والبشرية المتزايدة إثر تفشي الفيروس.

ووصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في الصين إلى 425 حالة وفاة حتى أمس الاثنين، وإصابة أكثر من 20 ألف حالة، وسط تحذيرات بالآثار السلبية للكورونا على النمو الاقتصادي في الصين وعلى الصعيد العالمي.

وتلقت الأسهم اليابانية، والتي سجلت أدنى مستوى في 10 أسابيع خلال الجلسة السابقة، الدعم من ارتفاع الأسهم الصينية بعد تهاوي بنحو 8  بالمائة أمس الإثنين.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 112 نقطة، ليصل إلى 23084.6 نقطة.

وصعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بمحو0.7 بالمائة مسجلاً مستوى 1684.2 نقطة.

وبحلول الساعة، انخفضت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة لتهبط إلى 108.88 ين.

مباشر (اقتصاد)

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