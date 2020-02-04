توقيع اتفاقية لتطوير قطاع تشغيل المناجم بالسعودية بشراكة فرنسية

الرياض – مباشر: كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الهيثم للتعدين السعودية وشركة DTP الفرنسية؛ سعياً نحو تطوير قطاع تشغيل المناجم بالمملكة بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن توقيع الاتفاقية جاء على هامش مشاركة السعودية في مؤتمر الاستثمار التعديني الأفريقي السنوي INDABA الذي افتتح أمس الاثنين بمدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا، ويستمر حتى السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وترأس نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد بن صالح المديفر، وفد المملكة المشارك في المؤتمر.

وأشار المديفر، إلى تطلعات المملكة من خلال رؤية 2030 لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة، وتعريف المختصين والمهتمين على الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والمبادرات المنفذة لتسهيل ممارسة الأعمال في السعودية.

والتقى المديفر وزير الثروة المعدنية بجنوب أفريقيا، جويدي مانتشيه، وناقش معه مستجدات قطاع التعدين وأوجه التعاون بين البلدين وفرص الشراكات الاستثمارية في التعدين الذي يعد الركيزة الثالثة الداعمة للاقتصاد الوطني.

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