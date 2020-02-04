انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأمن السيبراني بالسعودية

الرياض – مباشر: انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية؛ للوقوف على المخاطر والتهديدات السيبرانية وحلولها، إلى جانب الفرص الاقتصادية والتنموية في هذا المجال.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأمن السيبراني بثها الموقع الرسمي للمؤتمر على "تويتر"، إنه خلال السنوات الخمس القادمة ستتسارع الفرص والتحديات في العالم الرقمي لتمثل ربع الاقتصاد العالمي، بقيمة تقدر بـ23 تريليون دولار، إلى جانب توليد وظائف تصل إلى نحو 60 مليون فرصة.

وأضاف عبدالله السواحة، أن آخر التقارير تشير إلى أن أكبر التحديات تتركز فيما يتعلق بالأمن السيبراني، ولذلك يعمل هذا المنتدى للحد من هذا التهديد الذي يقدر بـ6 تريليونات دولار أو ما يعادل 7 بالمائة من الاقتصاد العالمي.

وأكد الوزير، أنه سيتم العمل خلال قمة العشرين لتأصيل مبادئ وخارطة طريق تتمثل في كيفية مشاركة البيانات وأفضل الممارسات؛ للحد من هذا التهديد وإعادة تعريف الثقة والموثوقية بين الحكومات والقطاع الخاص، وأخيراً وبناء الكوادر السيبرانية لغد آمن ومستقبل مزدهر.

ولفت السواحة، إلى أن المنتدى يطلق اليوم مبادرتين عالميتين؛ تشمل تأمين عالم سيبراني للأطفال، وتمكين المرأة في هذا العالم السيبراني.

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