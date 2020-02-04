وزير التعليم السعودي: مستمرون بمشروع التطوير للعام الثاني

الرياض ـ مباشر: قال وزير التعليم السعودي، إن الوزارة حصدت في العام الأول من مشروع التطوير أكثر من 20 إنجازاً، وستواصل العمل على مشروع التطوير للعام الثاني.

وأضاف حمد بن محمد آل الشيخ، خلال لقائه المفتوح بقيادات ومسؤولي التعليم العام في المنطقة الشرقية، وفقاً لبيان من الوزارة، أنه سيتم التركيز على رفع مستوى الكفاءة، إلى جانب زيادة الفاعلية.

وأشار آل الشيخ إلى اتخاذ وزارة التعليم سلسلة من الإجراءات لتحسين جودة مخرجات التعليم، كان أبرزها تعديل لائحة التقويم للطلاب، وتطوير المقررات الدراسية، وتقنين مؤشرات الأداء للإشراف التربوي، وتطوير برامج التربية الخاصة.

وشدد الوزير على أن الاختبارات الدولية مجرد وسيلة لكشف مستوى نواتج التعلم في التعليم العام، وليست غاية في ذاتها، ومتى تحسنت نواتج التعلم استجاب لها التصنيف العالمي ارتفاعاً.

كما أكد على مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية، الذي سيؤدي تطبيقه إلى تضييق الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للتنمية الوطنية.

وأوضح وزير التعليم أن فرق العمل في وزارة التعليم استطاعت تعديل ومراجعة المناهج وتسليمها في وقت مبكر قبل بداية الدراسة، مؤكداً أن الطالب يأتي في سلم أولويات التعليم ومحور العملية التعليمية.

وتناول وزير التعليم أهمية التركيز على دور المشرف التربوي وعدم تكليفه بأعباء خارج مهامه الرئيسة، حيث يُكتفى بتكليفه فيما يتم داخل الفصل، ورفع مستوى نواتج التعلم، وكل ما يسهم في تحسين مستوى المعلم.

وكشف الوزير عن الانتهاء من بناء برنامج إعداد المعلم في الجامعات الذي سيعيد كليات التربية للقيام بدورها في مد التعليم العام بمعلمين ومعلمات وفق مواصفات ومعايير محددة.

كما أوضح أن ساعة النشاط المنفذة الآن داخل المدارس يجب أن تكون واضحة ومحددة بأطر تخدم الأهداف التي وضعت من أجلها، مؤكداً توجيهه لوضع دليل مناسب لها في نهاية العام الحالي.

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