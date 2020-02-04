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السوق السعودي يعاود ارتفاعه بالتعاملات الصباحية

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السوق السعودي يعاود ارتفاعه بالتعاملات الصباحية السوق السعودي يعاود ارتفاعه بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، أداءً إيجابياً بالتعاملات المبكرة لجلسة اليوم الثلاثاء، ليعاود ارتفاعه، بدعم من البنوك والمواد الأساسية 

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً نسبته 0.28 بالمائة إلى مستوى 8135.74 نقطة ليربح نحو 21.33 نقطة.

وجرى التعامل على 17.56 مليون سهم بقيمة 383.78 مليون ريال، موزعة على 18.78 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم صناعة الورق بنسبة 3.62 بالمائة، فيما كان سهم الكابلات الأكثر تراجعاً بنحو 9.98 بالمائة.

وتصدر السيولة سهم بنك الجزيرة بنحو 29.8 مليون ريال، من خلال التداول على 1.98 مليون سهم موزعة على 877 صفقة مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2.18 بالمائة بعد الإعلان عن النتائج المالية السنوية بنسبة تجاوزت 161 بالمائة إلى 991 مليون ريال.

وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً نسبته 0.54 بالمائة، في تلك الأثناء، وصعد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35 بالمائة.

وكان المؤشر العام قد أنهى تعاملات جلسة الاثنين، باللون الأحمر، ليسجل تراجعه الثاني على التوالي، وسط أداء سلبي لجميع قطاعاته الرئيسية بنسبة 0.55 بالمائة، فاقداً 44.82 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,112.69 نقطة.

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