الأسهم الصينية ترتفع مع مراقبة حذرة لتطورات الكورونا

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث يقوم المستثمرين بتقييم الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي فيروس كورونا الحالي والذي أودى بحياة المئات في الصين حتى الآن.

وصعد عدد حالات الوفاة والمصابين من الفيروس الصيني مرة أخرى اليوم داخل الصين، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 425 شخصاً وإصابة 20438 شخص.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ للمرة الثانية عن حالة وفاة خارج الصين، حيث أعلنت مسؤولي مستشفى في هونج كونج وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في البلاد.

ويراقب المستثمرين التطورات بحالة من الحذر الشديد تفشي الفيروس، والتي أحبط ثقة المستثمرين في الأيام الأخيرة.

وبحلول الساعة 7:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 1.3 بالمائة مسجلاً 2783.3 نقطة.

كما زاد مؤشر "سي.إس.آي 300" بنحو 2.7 بالمائة ليصعد إلى 3786.9 نقطة.

وكانت الأسهم الصينية شهدت خسائر بنحو 8 بالمائة خلال جلسة أمس، والتي كانت أول تداولات بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وفي تلك الأثناء، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.4 بالمائة، لتهبط الورقة الخضراء إلى 6.9902 يوان.