"الدريس" تعلن آخر التطورات بشأن زيادة هامش الربح لمحطات الوقود

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن بدء الحجز على كميات الوقود المطلوبة من شركة أرامكو السعودية بهامش الربح الجديد.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الثلاثاء، أنه بخصوص الأثر الرجعي لتعديل الهامش، فإنه حتى تاريخه لم تستلم الشركة من شركة أرامكو آلية تسلم الأثر الرجعي وجاري العمل معهم على إنهائها.

وتابعت الشركة أنه لم تظهر نتيجة تطبيق الآلية المتسلَّمة من شركة أرامكو لتسلم الأثر الرجعي وجاري العمل معهم على إنهائها.

ولفتت الشركة إلى أنه سيبدأ تأثير هذا التغير اعتباراً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2020م، إلا أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لارتباطه بالمبيعات الفعلية من المحروقات، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جديدة في هذا الشأن.

وكانت الشركة قد أعلنت في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن موافقة وزارة الطاقة على زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركات الحاصلة ‏على شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليصبح هامش الربح الجديد 15 هللة للبنزين بدلاً من 9 ‏هللات للتر، و5 هللات للديزل بدلاً من 3.5 هللة للتر مؤكدةً على عدم تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات ‏على المستهلك النهائي.

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