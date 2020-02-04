"فيبكو" توقع اتفاقية مع "مدن" لدعم خطة التحول الصناعي

الرياض ـ مباشر: كشفت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، أنه وقع الاختيار عليها للاستفادة من مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني، تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه بحسب الاتفاقية الموقعة بين فيبكو ومدن بتاريخ أمس الاثنين، فإن فيبكو قد اجتازت الضوابط والمعايير، للدخول في البرنامج.

وأشارت إلى أنه تم المضي قدماً في تنفيذ مبادرات البرنامج الهادف إلى تمكين الصناعة وتعزيز الإنتاجية الوطنية من خلال تقديم دراسات وخطط التحول من قبل شريك تقني عالمي بما يضع فيبكو في مصاف الشركات الوطنية المساهمة في خلق بيئة صناعية وتنمية مستدامة.

وتابعت: يسعى البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات، مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة".

وأكدت الشركة أن البرنامج يشمل فيبكو وشركتها التابعة، وأن مخرجات هذا البرنامج سيكون لها انعكاسات إيجابية مستقبلية تحد من التكاليف الصناعية وتتمثل بشكل رئيسي في خفض تكاليف الطاقة والحد من أعداد العمالة المرتفعة وتحسين مستويات جودة المنتجات.

وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجها حالياً، تتمثل في أعداد العمالة المرتفعة التي تزيد عن 1000 عامل بحسب طبيعة الصناعة في الشركة، مما يحمل الشركة رواتب سنوية تقدر بـ 38 مليون ريال، بالإضافة إلى تكلفة الطاقة الكهربائية البالغة 7 ملايين ريال سنوياً.

وبينت أنها تعمل مع عده جهات رسمية للاستفادة من هذه البرامج الهادفة إلى تطوير الصناعة ودعم المحتوى المحلي وخصوصاً مع هيئه المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ووزارة التجارة والاستثمار وصندوق التنمية الصناعية السعودي لتحقيق الفائدة من تلك المبادرات.

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