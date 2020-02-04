"الجزيرة" يقفز بالأرباح في عام 2019..بعد تحول إيجابي بالربع الرابع

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات لبنك الجزيرة خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح 161.96 بالمائة، مقارنة بـالعام 2018، بعد تحول البنك للربحية بالربع الرابع.

ووفقاً لبيانات البنك على "تداول" اليوم الثلاثاء، قفز صافي الربح إلى نحو 991 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 378.3 مليون ريال للعام السابق.

وأوضح المصرف أن ارتفاع صافي الأرباح بالعام 2019، جاء نتيجة انخفاض الزكاة المستحقة بالسنة السابقة، إلى جانب ارتفاع دخل العمليات، نتيجة ارتفاع دخل العمولات الخاصة.

وأشار إلى أن ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى ارتفاع صافي الأرباح من استبعاد الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات البنكية، ودخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل العمليات الأخرى.

كما نوه البنك إلى أنه في المقابل، شهد البنك ارتفاع مصاريف العمليات، بسبب ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء، وارتفع مخصص خسائر الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية، قابله انخفاض في مصاريف الإيجارات والمباني.

وكشفت بيانات البنك ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة، خلال عام 2019 بنسبة 12.18 بالمائة، إلى 1.12 مليار ريال، مقابل نحو مليار ريال للعام 2018.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، كشفت حسابات "مباشر"، تحقيق صافي ربح بلغ 247.3 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت نحو 350 مليون ريال للربع الرابع من 2018.

وارتفعت أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام 2019، نحو 3.84 بالمائة، إلى نحو 257 مليون ريال مقابل 247.4 مليون ريال عن الربع المقارن من 2018.

وصعدت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 إلى 743.7 مليون ريال مقارنة بــ 728.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018 بارتفاع نسبته 2.14 بالمائة.

ترشيحات:

بنك الجزيرة يعلن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة

هيئة الاتصالات السعودية تُعلن الشركات الأكثر تحسناً بخدمات الإنترنت

اتفاقية لتقديم وزارة الإسكان السعودية تسهيلات للمتقاعدين

"تداول": السعوديون يتجهون للشراء الأسبوع الماضي.. واتجاه بيعي للأجانب

البلدية السعودية توقع 4 عقود نظافة بتكلفة 650 مليون ريال

السعودية.. 122.5 مليار ريال زيادة بالودائع بـ2019.. والائتمان يرتفع 7.6%