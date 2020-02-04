"ساسكو": بدء حجز كميات الوقود المطلوبة من "أرامكو" بالهامش الجديد

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" أنه تم بدء حجز كميات الوقود المطلوبة من شركة أرامكو السعودية بهامش الربح الجديد.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الثلاثاء، أنه بخصوص الأثر الرجعي لتعديل الهامش ، فإنه حتى تاريخه لم تستلم الشركة من شركة أرامكو آلية حساب الأثر الرجعي، وأنه جار العمل معهم على إنهائها.

وأشارت إلى أنه سيبدأ تأثير هذا التغير إعتباراً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2020م ، مشيرة الى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لإرتباطه بالمبيعات الفعلية من المحروقات لافتة الى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جديدة في هذا الشأن.

ولفتت الشركة الى أن عدد المحطات المشغلة خلال شهر يناير 2020/ كانون الثاني 201 محطة ، وقد بلغت مبيعاتها خلال نفس الفترة من البنزين 91 (126.57) مليون لتر ، والبنزين 95 (8.72) مليون لتر والديزل (43.19) مليون لتر.

وكانت الشركة قد أعلنت في بداية شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي عن موافقة وزارة الطاقة على زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركات الحاصلة ‏على شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليصبح هامش الربح الجديد 15 هللة للبنزين بدلاً عن 9 ‏هللات للتر ، و5 هللات للديزل بدلاً عن 3.5 هللة للتر مؤكدةً على عدم تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات ‏على المستهلك النهائي.

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