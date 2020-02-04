قطاع الأحبار يهبط بأرباح "أبو معطي" 23% في الربع الثالث

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي، بالربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، تراجع صافي الأرباح 22.9 بالمائة مقارنة بـالربع المماثل من 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة، على "تداول"، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح إلى 4.78 مليون ريال، للربع الثالث المنتهي في 2019، مقابل 6.2 مليون ريال، للفترة المماثلة من العام السابق.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار، بالإضافة إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح فروع جديدة للشركة بقطاع التجزئة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى 11.02 مليون ريال، مقابل 13.6 مليون ريال، خلال الفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 18.97 بالمائة.

وكشفت البيانات المالية للشركة، بالربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2019، تراجع صافي الأرباح 10.39 بالمائة، إلى 5.26 مليون ريال، مقابل 5.87 مليون ريال، للفترة المماثلة من 2018.

وتنتهي السنة المالية للشركة في 31 مارس/آذار من كل عام.

ووافقت السوق المالية السعودية (تداول)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على انتقال شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.

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