أرباح "ألفابت" ترتفع 20% لكن الإيرادات تصعد دون التوقعات

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "ألفابت" بنحو 20 بالمائة لتتفوق على التقديرات في الربع الأخير من العام الماضي، لكن الإيرادات فشلت في الوفاء بالتوقعات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لمحرك البحث "جوجل" الصادرة اليوم الإثنين، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 10.67 مليار دولار (15.35 دولار للسهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 8.94 مليار دولار (12.77 دولار للسهم) في نفس الفترة من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "ألفابت" من الأرباح سيصل إلى 12.49 دولار خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت الإيرادات بنحو 17 بالمائة لتصل إلى 46.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 39.27 مليار دولار في الربع المقارن من العام السابق له.

وكانت توقعات تقديرات المحللين تشير إلى تحقيق "ألفابت" إيرادات بقيمة 46.9 مليار دولار.

وأعلنت الشركة الأمريكية عائدات إعلان "يوتيوب" والحوسبة السحابية منفصلة لأول مرة.

وارتفعت إيرادات إعلانات "يوتيوب" إلى 4.71 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 3.60 مليار دولار في الربع نفسه من 2018.

فيما حققت الخدمات السحابية عائدات قدرها 2.61 مليار دولار في الربع الرابع من 2019، بزيادة عن 1.70 مليار دولار قبل عام.

كما ارتفعت إيرادات إعلان "جوجل" إلى 37.93 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 32.51 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق له.

وفي إجمالي 2019، ارتفعت إيرادات "ألفابت" بنحو 18 بالمائة لتصل إلى 161.85 مليار دولار مقارنة مع 2018.

كما صعدت الأرباح إلى 34.34 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 30.73 مليار دولار في العام السابق له.

وأغلق سهم "ألفابت" جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 3.6 بالمائة إلى 1485.94 دولار، لكنه تراجع بأكثر من 4 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.