محدث..سهم "تسلا" يقفز 20% بالختام عند أعلى مستوى في تاريخه

مباشر: قفز سهم "تسلا" بنحو 20 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه مواصلاً في الطفرة التي يحققها مؤخراً.

ورفع محللو شركة الأبحاث "أرجيس" السعر المستهدف لسهم "تسلا" إلى 808 دولاراً مقارنة بـ556 دولاراً سابقاً بعد نتائج الأعمال الفصلية القوية، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وأعلنت الشركة الأمريكية الأسبوع الماضي تحقيق أرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين في الربع الرابع من العام الماضي مع وصول معدلات تسليم السيارات إلى مستوى قياسي.

وتابع المحللون: "تفترض وجهة نظرنا الإيجابية استمرار نمو الإيرادات من طرازي إكس وإس، بالإضافة إلى الطلب القوي على الطراز الجديد 3، الذي يمثل أكثر من 80 بالمائة من إنتاج الربع الرابع".

وأضاف التقرير: "على الرغم من تأخر الإنتاج ونقص الأجزاء وتجاوز تكاليف العمالة وغيرها من الصعوبات، فإننا نتوقع أن تستفيد تسلا من موقعها المهيمن في صناعة السيارات الكهربية وتحسين الأداء في عام 2020 وما بعده".

وعند الختام، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 19.9بالمائة عند 780 دولاراً عند أعلى مستوى في تاريخه في وقت سابق من التعاملات.

وحقق سهم الشركة الأمريكية مكاسب بأكثر من 72 بالمائة منذ بداية العام الجاري مما دفع القيمة السوقية لـ"تسلا" إلى 140 مليار دولار في المرتبة الثانية بين أكبر شركات السيارات العالمية من حيث القيمة.