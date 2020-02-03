محدث.. "داو جونز" يرتفع 140 نقطة بالختام مع تطورات "كورونا"

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 140 نقطة في محاولة للتعافي من الموجة البيعية التي قادتها مخاوف "كورونا".

وارتفع سهم "نايكي" بأكثر من 3 بالمائة ليقود مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" مع توصيات بشراء السهم.

ويراقب المستثمرون تطورات فيروس "كورونا" مع زيادة عدد الوفيات إلى 361 حالة ليتجاوز فيروس "سارس" في عام 2002.

وتتزايد المخاوف من تأثير الفيروس المميت على النمو الاقتصادي وسط حالة طوارئ عالمية أعلنتها منظمة الصحة لمواجهة "كورونا".

في حين اتخذت الصين خطوات لدعم الاقتصاد وسط هذه الأزمة حيث قرر المركزي الصيني خفض معدلات الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام إلى 2.40 بالمائة، ولمدة 14 يوماً إلى 2.55 بالمائة.

كما أعطت البيانات الإيجابية المتعلقة بارتفاع النشاط الصناعي الأمريكي لأعلى مستوى في 6 أشهر الدعم إلى "وول ستريت".

وكانت الأسهم الأمريكية شهدت موجة بيعية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أفقدت مؤشر "داو جونز" 600 نقطة من قيمته.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 143 نقطة ليصل إلى مستوى 28399 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 3249 نقطة، وزاد "ناسداك" بنسبة 1.3 بالمائة إلى 9274 نقطة.

وبحلول الساعة 9:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 97.884