نائب المركزي الأوروبي يحذر من الاستجابة المتسرعة لصناع السياسة بسبب"كورونا"

مباشر: حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي من الاستجابة المتسرعة لصناع السياسة النقدية لتفشي فيروس كورونا، حتى لو كان له بالفعل تأثيراً كبيراً على الأسواق العالمية.

وتتزايد المخاوف بشأن فيروس "كورونا" مع توقعات بأنه سوف يضر النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري.

وقال "لويس دي جيندوس" في مقابلة مع قناة "إي آر تي" اليونانية، اليوم الإثنين: "أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية، نحن في المرحلة الأولى من هذا انتشار هذا الفيرس ولا نعرف سوى القليل عن ما يتعلق بكورونا حتى الآن"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ذكر أن فيروس "كورونا" أحد المخاطر السلبية المحتملة على التوقعات الاقتصادية لكنه من المبكر للغاية تقييم أثره.

وأضاف نائب المركزي الأوروبي: "أن انتشار فيروس كورونا كان عاملاً مهماً له تأثير كبير على أسواق الأسهم وأسعار السلع الأساسية لأن الأسواق لا تفضل عدم اليقين".

وعانت أسواق الأسهم من خسائر قوية في الشهر الماضي جراء "كورونا"، كما كانت السلع أكبر المتضررين مع تراجع تجاوز 15 بالمائة لأسعار النفط خلال نفس الفترة.