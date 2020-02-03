محدث.. الإسترليني يُعمق خسائره أدنى 1.30 دولار

مباشر: عمق الجنيه الإسترليني خسائره لأكثر من 1.5 بالمائة في أول أيام تداوله بعد البريكست خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليتراجع أدنى 1.30 دولار مع تصريحات رئيس الوزراء بشأن المرحلة الانتقالية.

وخرجت المملكة المتحدة من عضوية الإتحاد الأوروبي رسمياً يوم الجمعة الماضي، لتبدأ المرحلة الانتقالية التي تشهد بقاء المملكة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لحين الاتفاق على شكل العلاقات التجارية والاقتصادين بين الجانبين قبل نهاية العام الجاري.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستضع أجندتها الخاصة بدلاً من تلبية قواعد الكتلة لإبرام اتفاق تجاري، ما أثار مجدداً المخاوف بشأن إمكانية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون صفقة تجارية خلال 11 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

ومن المتوقع أن تزيد الاضطرابات حول المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد أن قال وزير خارجية بريطانيا "دومينيك راب" إن المملكة المتحدة لن تتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي في أي صفقة تجارية بعد البريكست.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع النشاط الصناعي في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 9 أشهر خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان بنك إنجلترا ثبت معدل الفائدة عند 0.75 بالمائة، وخفض تقديراته للنمو الاقتصادي البريطاني إلى أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1.6 بالمائة عند مستوى 1.2997 دولار هو الأدنى مستوى منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

كما انخفض الإسترليني مقابل اليورو بنحو 1.3 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 0.8511 إسترليني.