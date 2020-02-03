محدث.. النفط يتراجع 3% عند التسوية لأدنى مستوى في عام

مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتتراجع لأدنى مستوى في عام وسط مخاوف انخفاض الطلب.

ويتخوف المستثمرون من انخفاض الطلب على الخام في الصين أكبر بلد مستورد للنفط في العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

وكشف تقرير صحفي اليوم أن الطلب الصيني على النفط تراجع بنحو 20 بالمائة بسبب الفيروس القاتل.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن عدد الوفيات الناجم عن الفيروس ارتفع إلى 361 حالة وفاة حتى أمس الأحد، متجاوزاً بذلك عدد الضحايا المسجل في فترة وباء السارس.

ويأتي ذلك على الرغم من قرارات البنك المركزي في الصين سواء بخفض معدلات الفائدة على اتفاقيات الريبو العكسي أو ضخ مزيداً من السيولة في النظام المالي لدعم الاقتصاد.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 2.8 بالمائة مسجلاً مستوى 50.11 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ يناير/كانون الثاني لعام 2019.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 4 بالمائة ليهبط إلى 54.38 دولار للبرميل.