أخبار عاجلة

هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات -
الملك سلمان يوجه مركز الإغاثة بتقديم مساعدات للصين لمواجهة "كورونا" -
سهم "تويتر" يقفز 16% بعد إعلان نتائج الأعمال -
النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل -
موديز تمنح صكوك بنك الرياض تصنيف A2 مع نظرة مستقرة -
تدريبات مشتركة للقوات البرية والجوية الروسية في شمال القوقاز -
مطاردة شرطية تسبق عرض أبطال "السوبر بول" في الولايات المتحدة -
رويترز: هواوي تتحد مع شركات الهواتف الصينية الكبرى لإطلاق بديل عن متجر جوجل -
كيف يمكنك مشاركة اتصال الإنترنت بين أجهزتك خارج المنزل؟ -
Realme تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. النفط يتراجع 3% عند التسوية لأدنى مستوى في عام

Google+ Print
محدث.. النفط يتراجع 3% عند التسوية لأدنى مستوى في عام محدث.. النفط يتراجع 3% عند التسوية لأدنى مستوى في عام

مباشر: عمقت  النفط خسائرها لنحو 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتتراجع لأدنى مستوى في عام وسط مخاوف انخفاض الطلب.

ويتخوف المستثمرون من انخفاض الطلب على الخام في الصين أكبر بلد مستورد للنفط في العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

وكشف تقرير صحفي اليوم أن الطلب الصيني على النفط تراجع بنحو 20 بالمائة بسبب الفيروس القاتل.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن عدد الوفيات الناجم عن الفيروس ارتفع إلى 361 حالة وفاة حتى أمس الأحد، متجاوزاً بذلك عدد الضحايا المسجل في فترة وباء السارس.

ويأتي ذلك على الرغم من قرارات البنك المركزي في الصين سواء بخفض معدلات الفائدة على اتفاقيات الريبو العكسي أو ضخ مزيداً من السيولة في النظام المالي لدعم الاقتصاد.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 2.8 بالمائة مسجلاً مستوى 50.11 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ يناير/كانون الثاني لعام 2019.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 4 بالمائة ليهبط إلى 54.38 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرباح توتال تتجاوز التوقعات رغم هبوط أسعار النفط

أرباح توتال تتجاوز التوقعات رغم هبوط أسعار النفط

الأخبار - وزارة المالية اللبنانية تطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة

الأخبار - وزارة المالية اللبنانية تطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة

لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد

استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد