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خادم الحرمين يُهاتف الرئيس الروسي للتباحث حول استقرار سوق النفط

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خادم الحرمين يُهاتف الرئيس الروسي للتباحث حول استقرار سوق النفط خادم الحرمين يُهاتف الرئيس الروسي للتباحث حول استقرار سوق النفط

الرياض – مباشر: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم الاثنين، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس الاتحادية.

وأفادت وكالة أنباء "واس"، بأنه قد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوكالة: "تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر وتنسيق الجهود بين المملكة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي".

كانت تقارير صحفية، أوردت أن منظمة أوبك وحلفائها قد يلجؤون إلى تعميق خفض إنتاج النفط؛ مع تفاقم مخاوف تراجع الطلب بسبب فيروس "كورونا".

وتكفل فيروس الصين المميت بخسائر تتجاوز 15 بالمائة لأسعار الخام في يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها اليوم الإثنين، أن السعودية تقود تفكير أوبك حيال خفض إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً.

كانت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها اتفقوا على خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً ليصل مستوى الخفض إلى 1.7 مليون برميل بداية من الشهر الماضي وحتى نهاية الربع الأول من 2020.

وبحسب التقرير، سيجتمع أعضاء أوبك وحلفائها غداً الثلاثاء والأربعاء أيضاً لمناقشة الخيارات المتاحة لمواجهة فيروس كورونا.

ترشيحات

تقرير: أوبك وحلفاؤها يدرسون خفضاً إضافياً لإنتاج النفط بسبب"كورونا"

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مباشر (اقتصاد)

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