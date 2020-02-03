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حصة السيارات الكهربية في سوق النرويج تتجاوز 44% خلال يناير

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حصة السيارات الكهربية في سوق النرويج تتجاوز 44% خلال يناير حصة السيارات الكهربية في سوق النرويج تتجاوز 44% خلال يناير

مباشر: استحوذت السيارات الكهربية على حصة تتجاوز 44 بالمائة من مبيعات السيارات الجديدة في النرويج خلال يناير/كانون الثاني.

وكشفت بيانات صادرة عن اتحاد الطرق في النرويج، اليوم الإثنين، أن حصة السيارات الكهربية من إجمالي مبيعات السوق خلال الشهر الجاري ارتفعت إلى 44.3 بالمائة، مقارنة مع 37.8 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم الارتفاع، لم تصل حصة مبيعات السيارات الكهربية إلى ما يتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة من توقعات الصناعة لعام 2020.

وفي 2019 بأكمله، بلغت حصة مبيعات السيارات الكهربية في السوق النرويجي 42.4 بالمائة.

كانت سيارة تسلا من طراز 3 الأكثر شعبية في النرويج حيث تم بيع حوالي 15.700 ألف سيارة للعام الماضي بأكمله، حيث حصلت على 11 بالمائة من السوق.

وفي الوقت الذي تسعى فيه إلى التخلص التدريجي من بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق بحلول منتصف هذا العقد، قامت النرويج المنتجة للنفط بإعفاء السيارات التي تعمل بالبطاريات من الضرائب المفروضة على تلك المركبات التي تعمل على البنزين والديزل.

ونتيجة لهذه السياسة، تتمتع النرويج بأعلى معدل في العالم لاستخدام السيارات الكهربية، مما يجعلها مكانًا مهمًا للاختبار حيث تستهدف شركات صناعة السيارات إلى النرويج لتجربة طرز جديدة.

مباشر (اقتصاد)

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