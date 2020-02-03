أخبار عاجلة

هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات -
الملك سلمان يوجه مركز الإغاثة بتقديم مساعدات للصين لمواجهة "كورونا" -
سهم "تويتر" يقفز 16% بعد إعلان نتائج الأعمال -
النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل -
موديز تمنح صكوك بنك الرياض تصنيف A2 مع نظرة مستقرة -
تدريبات مشتركة للقوات البرية والجوية الروسية في شمال القوقاز -
مطاردة شرطية تسبق عرض أبطال "السوبر بول" في الولايات المتحدة -
رويترز: هواوي تتحد مع شركات الهواتف الصينية الكبرى لإطلاق بديل عن متجر جوجل -
كيف يمكنك مشاركة اتصال الإنترنت بين أجهزتك خارج المنزل؟ -
Realme تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. ON Sport

لقاء "ميدو جابر" لاعب مصر المقاصة عقب التعادل أمام سموحة

Google+ Print
مواضيع متعلقة
تعرف على بيان شركة بريزنتيشن حول حقوق البث التليفزيوني لنادي بيراميدز

تعرف على بيان شركة بريزنتيشن حول حقوق البث التليفزيوني لنادي بيراميدز

"عمرو الجنايني": بيان اتحاد الكرة للتأكيد علي عدم وجود نية لتأجيل مباراة القمة

"عمرو الجنايني": بيان اتحاد الكرة للتأكيد علي عدم وجود نية لتأجيل مباراة القمة

أحمد شوبير يسأل متي يكون للدوري المصري جدول منتظم ثابت؟.. وحازم إمام يجيب

أحمد شوبير يسأل متي يكون للدوري المصري جدول منتظم ثابت؟.. وحازم إمام يجيب

كوميديا بين أحمد شوبير وحازم إمام وعماد متعب بسبب "مصفف الشعر"

كوميديا بين أحمد شوبير وحازم إمام وعماد متعب بسبب "مصفف الشعر"