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محدث.. الذهب يتراجع لأول مرة بـ4 جلسات مع مكاسب الدولار

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محدث.. الذهب يتراجع لأول مرة بـ4 جلسات مع مكاسب الدولار محدث.. الذهب يتراجع لأول مرة بـ4 جلسات مع مكاسب الدولار

مباشر: تراجعت  الذهب لأول مرة في 4 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية وبعد قرارات البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد المتأثر سلباً بانتشار فيروس "كورونا".

وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات وسط آمال من أن تساهم إجراءات الصين التحفيزية في تقليل أثر "كورونا" على الاقتصاد.

وقرر البنك المركزي الصيني خفض معدلات الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وضخ السيولة في الأسواق للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي تأثر بسرعة بسبب تفشي فيروس كورونا.

تعهدت السلطات الصينية باستخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة لضمان أن السيولة تظل كافية بشكل معقول ومن أجل دعم الشركات المتضررة من تفشي الفيروس في مدينة "ووهان"، والتي أودى بحياة 361 شخصاً حتى الآن.

فيما كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن عودة النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للنمو مجدداً لأول مرة في 6 أشهر، في حين تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة بعكس المتوقع.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.50 دولار مسجلاً 1582.40 دولار للأوقية بعد أن كان متراجعاً إلى مستوى 1573.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.7 بالمائة ليهبط إلى 1577.36 دولار للأوقية، فاقداً حوالي 11.80 دولار من قيمته بعد أن تجاوزت الخسائر 17 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 97.815.

مباشر (اقتصاد)

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