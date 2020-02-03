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توقعات بتراجع مبيعات "أيفون" 10% بسبب فيروس كورونا

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توقعات بتراجع مبيعات "أيفون" 10% بسبب فيروس كورونا توقعات بتراجع مبيعات "أيفون" 10% بسبب فيروس كورونا

مباشر: توقع محلل تراجع شحنات هواتف أيفون بنسبة 10 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "مينج تشي كو" كبير المحللين في مؤسسة "تي.إي إنترنشيونال" للخدمات المالية عبر مذكرة نقلتها محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس الأحد، أنه خفض التقديرات لشحنات أيفون لتتراوح بين 36 إلى 40 مليون وحدة في أول 3 أشهر من العام الجاري.

ورغم توقف شركة "آبل" عن إعلان عدد الشحنات الفصلية التي تقوم ببيعها من "أيفون"، يعتقد "مينج" أن الشركة باعت 38 مليون وحدة في الربع الأول من العام الماضي.

وقال المحلل المتخصص في تحليل أداء "آبل" إنه من الصعب توقع عدد الشحنات للربع الثاني من العام الحالي، بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل الفيروس وثقة المستهلكين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 22.2 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات إلى 91.819 مليار دولار خلال نفس الفترة.

كما كانت قيمة مبيعاتها من آيفون ارتفعت إلى 55.95 مليار دولار خلال الربع الماضي، مقابل توقعات 51.38 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأغلقت آبل ما يزيد عن 40 متجر لها في الصين خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 361 شخصاً.

مباشر (اقتصاد)

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