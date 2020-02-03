سهم "تسلا" يقفز 16% عند أعلى مستوى في تاريخه

مباشر: قفز سهم "تسلا" بأكثر من 16 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه مواصلاً في الطفرة التي يحققها مؤخراً.

ورفع محللو شركة الأبحاث "أرجيس" السعر المستهدف لسهم "تسلا" إلى 808 دولاراً مقارنة بـ556 دولاراً سابقاً بعد نتائج الأعمال الفصلية القوية، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وأعلنت الشركة الأمريكية الأسبوع الماضي تحقيق أرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين في الربع الرابع من العام الماضي مع وصول معدلات تسليم السيارات إلى مستوى قياسي.

ورفعت "تشلا" ربحية السهم المقدرة إلى 8.01 دولار من 5.96 دولار وتتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2021.

وتابع المحللون: ""تفترض وجهة نظرنا الإيجابية استمرار نمو الإيرادات من طرازي إكس وإس، بالإضافة إلى الطلب القوي على الطراز الجديد 3 ، الذي يمثل أكثر من 80 بالمائة من إنتاج الربع الرابع".

وأضاف التقرير: "على الرغم من تأخر الإنتاج ونقص الأجزاء وتجاوز تكاليف العمالة وغيرها من الصعوبات، فإننا نتوقع أن تستفيد تسلا من موقعها المهيمن في صناعة السيارات الكهربية وتحسين الأداء في عام 2020 وما بعده".

وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 16.60بالمائة عند 758.06 دولار بعد أن سجل مستوى 786.14 دولار عند أعلى مستوى في تاريخه في وقت سابق من التعاملات.

وحقق سهم الشركة الأمريكية مكاسب بأكثر من 70 بالمائة منذ بداية العام الجاري مما دفع القيمة السوقية لـ"تسلا" إلى 135 مليار دولار في المرتبة الثانية بين أكبر شركات السيارات العالمية من حيث القيمة.