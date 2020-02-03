وكالة: الطلب الصيني على النفط يتراجع 20% بسبب كورونا

مباشر: ذكر تقرير أن الطلب على النفط من قبل الصين تراجع بنحو 20 بالمائة من إجمالي الاستهلاك بسبب مخاوف "كورونا".

ولا يزال فيروس "كورونا" المميت يثير الاضطرابات في الأسواق مع مخاوف من آثار كبيرة على الاقتصاد وسط تزايد عدد الوفيات إلى ما يزيد عن 360 شخصا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الإثنين، أن طلب الصين على النفط تراجع بنحو 3 ملايين برميل يومياً.

وذكرت الوكالة أن هذا الانخفاض ربما يكون أكبر صدمة فيما يتعلق بالطلب عانى منها سوق النفط منذ الأزمة المالية العالمية.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة في عام 2016، لذلك فإن أي تغيير في الاستهلاك الصيني له تأثير كبير على سوق الطاقة العالمي.

وتستهلك الصين حوالي 14 مليون برميل يوميًا - أي ما يعادل الاحتياجات المجمعة لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وتواصل أسعار النفط خسائرها بعد أن فقدت أكثر من 15 بالمائة من قيمتها في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب مخاوف تضرر الطلب من فيروس "كورونا".